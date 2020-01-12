LBC: اطلاق نار وقذائف صاروخية في محيط مستشفى رياق في البقاع

ذكرت قناة "LBC" بأن عددا من الاشخاص اطلقوا النار والقذائف صاروخية "ار بي جي" في محيط ​مستشفى رياق​ في ​البقاع​ لفترة استمرت لنحو 10 دقائق، من دون معرفة الاسباب، وهذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها هذا الأمر في محيط المستشفى حيث تكررت الحوادث المشابهة في الآونة الأخيرة.

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