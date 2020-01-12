العواصف تؤدي بحياة 10 أشخاص وتلغي رحلات جوية بأميركا

قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وتم إلغاء أكثر من ألف رحلة جوية وانقطعت الكهرباء عن مئات الآلاف في خمس ولايات أميركية، بعد أن أدت عاصفة شتوية عاتية إلى تساقط ثلوج وأمطار ثلجية في منطقة امتدت من ولاية تكساس وحتى ولاية ميشيجان.
وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن عواصف اجتاحت مناطق ابتداء من تكساس عبر الجنوب الشرقي والبحيرات الكبرى وحتى ولاية مين مما أدى إلى هبوب رياح بقوة الأعاصير وتساقط ثلوج تراوح سمكها ما بين خمسة سنتيمترات و13 سنتيمتراً ليل الجمعة وفي ساعة مبكرة من صباح السبت.
ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اليوم الأحد، في مناطق بولايات إيلينوي وميشيغان وشمال نيويورك ونيو انغلاند.
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