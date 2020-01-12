ليبيا توافق على وقف اطلاق النار استجابة لدعوات بوتين واردوغان

وافقت حكومة الوفاق الليبية على وقف إطلاق النار، استجابة لدعوات الرئيسين الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.
وأكد البيان الصادر عن المجلس الرئاسي للوفاق على أربع نقاط أولها الشروع فورا بوقف إرسال اللجان العسكرية المقترحة من الطرفين لإعداد الإجراءات الكفيلة لوقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة، مشددا على أن "حكومة الوفاق الوطني تدعم المسار السياسي عبر مؤتمر برلين من خلال مؤتمر وطني ليبي يضم جميع الأطراف والتوجهات السياسية".
ودعت حكومة الوفاق الوطني جميع الدول المعنية بالملف الليبي إلى دعم مسار الحل السلمي، لافتا الى أن "حقنا المشروع بالدفاع عن النفس بالرد على أي هجوم أو عدوان قد يحدث من الطرف الآخر".
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