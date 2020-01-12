غوايدو يدعو إلى المزيد من الاحتجاجات ضد مادورو

دعا زعيم المعارضة الفنزويلي ​خوان غوايدو​ إلى مزيد من ​الاحتجاجات​ ضد ​حكومة​ الرئيس ​نيكولاس مادورو​ بعد محاولة الحزب الحاكم لتنصيب نائب مقرب لسياستهم رئيسا للبرلمان.

وذكرت وكالة "رويترز" أن غوايدو عقد تجمعا حاشدا له بعد أن منعته ​القوات​ الأمنية من دخول ​الكونغرس​ بعد تعيين خلفا له. وقال غوايدو خلال تجمع في غربي كاراكاس:"علينا النزول إلى الشوارع للاحتجاج وتقديم المطالب وعلينا الضغط جميعا".

وأضاف قائلا:"لا يمكن لأحد أن يبقى في منزله ولا يمكن لأحد الركوع أمام الدكتاتورية".

وخسر زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، خوان غوايدو، منصبه اليوم لصالح لويس بارا في ​انتخابات​ هامة.