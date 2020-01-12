وزير مصري: إسرائيل تبدأ بتصدير الغاز عبر آبارها إلى مصر خلال ايام

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق ​الملا​ ان ​إسرائيل​ تبدأ بتصدير ​الغاز​ عبر آبارها إلى مصر خلال الأيام المقبلة لتسييله وإعادة تصديره، وأشار إلى أن مصر بدأت التصدير من خلال محطة إسالة إدكو، وسيتم العمل من محطة الإسالة في دمياط "خلال الشهرين المقبلين".

وأضاف الملا في تصريح له، أن ​أوروبا​ تضع مصر كأحد البدائل لتأمين مصادر ​الطاقة​ بفضل محطات الإشارة، كما أوضح أن الاستثمارات التي دخلت من ​قطاع البترول​ في آخر 3 سنوات بلغت 30 مليار ​دولار​، بينهم 11.5 مليارا دولار بحقل ظهر، و9 مليارات دولار بمشروع شمال إسكندرية، وما تبقى توزع على مشاريع بترولية أخرى.