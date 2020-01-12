الوطن السورية:استقدام أرتالاً عسكرية وصواريخ حديثة إلى خطوط الامامية بحلب

كشف مصدر ميداني في حلب، في حديث لـ"صحيفة الوطن" السورية عن "استقدام ​الجيش السوري​ أرتالاً عسكرية جديدة، بينها ​صواريخ​ حديثة لم تستخدم في حلب من قبل، إلى خطوط تماس الجبهات الغربية من المدينة وإلى ريف المحافظة الجنوبي، أضيفت إلى التعزيزات السابقة التي أرسلت في وقت سابق إيذاناً ببدء عملية عسكرية متوقعة في أي لحظة، لا تتنافى مع وقف ​إطلاق النار​، وتصب في إطار تطبيق بنود سوتشي، ومقررات ​أستانا​"، مشيراً الى ان "الجيش نفذ أمس رميات صاروخية ومدفعية استهدفت مقرات وتحركات الإرهابيين في ريفي حلب الغربي والجنوبي، ودمرت منصات إطلاق القذائف و​الصواريخ​ التي أطلقت على منطقة منيان في الجهة الغربية من المدينة، وقتلت وجرحت عدداً من إرهابيي ​جبهة النصرة​ والجبهة الوطنية للتحرير، الممولة من ​تركيا​".

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