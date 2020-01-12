الخارجية الصينية تؤكد تمسكها بموقفها بشأن تايوان: لن تتغير الحقيقة

أكدت وزارة الخارجية ​الصين​ية على التمسك بموقفها حول تبعية تايوان لها، عقب إعادة انتخاب تساي إينغ وين رئيسة لتايوان، ورفضها الخضوع لـ"تهديدات بكين".

ولفتت ردا على نتائج التصويت إن تايوان شأن داخلي صيني، مضيفة: "بصرف النظر عن التغييرات التي تحدث في الوضع الداخلي في تايوان لن تتغير الحقيقة الأساسية المتعلقة بعدم وجود سوى صين واحدة في العالم وأن تايوان جزء من الصين".

وشددت الخارجية على إن بكين لن تغير موقفها المتمسك بمبدأ "صين واحدة" ومعارضة استقلال تايوان، مشيرة إلى أن "الاجماع العام للمجتمع الدولي المتمسك بمبدأ صين واحدة لن يتغير أيضا"، آملة أن "يفهم العالم ويدعم "القضية العادلة" للشعب الصيني للاعتراض على الأنشطة الانفصالية "وتحقيق الوحدة الوطنية".