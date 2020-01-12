منع وزير جزائري سابق من السفر للإشتباه بتورطه في قضايا فساد

أصدرت السلطات القضائية ​الجزائر​ية، قرارا بـ"منع وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق طاهر خاوة من السفر، وذلك بعد مباشرة السلطات القضائية تحقيقات معمقة ضد المسؤول الحكومي السابق والذي يشتبه في أن يكون متورطا في قضايا فساد".

وتجري في الجزائر تحقيقات و​توقيفات​ تطال رجال أعمال كبار ومسؤولين ووزراء، بتهم فساد وهدر ​المال​ العام وتلاعب بمشاريع حكومية واستغلال النفوذ ووضع اليد على عقارات حكومية.