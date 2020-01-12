بعثة الأمم المتحدة بليبيا: نرحب بإعلان وقف إطلاق النار من قبل القوى الليبية

رحبت بعثة ​الأمم المتحدة​ في ​ليبيا​، في بيان لها، بـ"إعلان وقف إطلاقK النار ووقف العمليات العسكرية من قبل القوى في ليبيا"، مؤكدة ان "الامم المتدة مستعدة لتسخير كل الإمكانيات للمساعدة في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية".

وكان ​الجيش الليبي​ قد أعلن في وقت سابق وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد.