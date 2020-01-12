دفاع بريطانيا: للاعتماد على النفس بالصناعات العسكرية وتقليص الاعتماد على التقنيات الأميركية

أعلن ​وزير الدفاع البريطاني​ بن والاس، في حديث صحفي، "ضرورة ان تتفرغ لندن للاستثمار في صناعتها العسكرية للاعتماد على النفس، وتقليص الاعتماد على التقنيات الأميركية"، مشيراً الى ان "المخاوف من انتهاج ​الولايات المتحدة​ خلال رئاسة ​دونالد ترامب​ سياسات انعزالية على نحو أكبر جعلته يشعر بالقلق، ولندن تشعر بالقلق من إنه إذا تخلت الولايات المتحدة عن زعامتها حول ​العالم​ فإن ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولنا، لذلك يجب أن نخطط للأسوأ ونأمل في الأفضل"، لافتاً الى ان "لندن تعتمد جدا على الغطاء الجوي الأميركي والمخابرات ووسائل المراقبة والاستطلاع الأميركية ويجب تنويع وسائلنا".

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