﻿وزير خارجية إسرائيل يؤجل زيارته إلى دبي

كشفت القناة 12 الإسرائيلية إنه "بسبب التوترات الأمنية بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، أجل وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، زيارته إلى دبي ".

وذكرت القناة أن "زيارة كاتس التي كانت من المفترض أن تكون في منتصف الشهر الحالي على خلفية معرض "إكسبو 2020" الذي من المقرر أن تحضره إسرائيل، ستكون كأول زيارة رسمية يقوم بها وزير خارجية إسرائيلي لأول مرة منذ عشرين عاما".

وتستعد إسرائيل للمشاركة في "معرض إكسبو 2020" في إمارة دبي في مسعى لأن يساعدها هذا الحضور النادر على الإسراع بإقامة علاقات مع العالم العربي.

وأشارت القناة إلى أن "زيارة كاتس إلى دبي كانت تهدف أيضا إلى عقد اجتماعات سياسية لغرض تعزيز اتفاقيات اللاحرب مع دول الخليج، وهي مبادرة يتم الترويج لها من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو والحكومة الأميركية".