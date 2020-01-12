شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد يكشف آخر التفاصيل فى تشكيل ائتلاف الحزب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد، والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن الاتصالات التي يجريها حزب الوفد بالأحزاب السياسية المتوافقة مع رؤى وايدلوجية الجزب لا تزال مستمرة، وذلك لتشكيل الائتلاف الذى أعلن عنه رئيس حزب الوفد المستشار بهاء أبو شقة من قبل، لافتا أن رئيس الحزب هو الذى يتولى بنفسه عملية التواصل مع الأحزاب وذلك لعرض فكرة الائتلاف على كل قادة الأحزاب المصرية.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد في تصريح لـ"الخليج 365" أن هذا الائتلاف سيكون انتخابي وليس دمج أحزاب، لافتا أن هناك انتخابات مجالس نيابية ومحليات ستشهدها البلاد خلال العام الجاري، مما يتطلب ذلك إلى وجود ائتلافات حزبية قوية قادرة على التواصل مع المواطنين وعرض الرؤى وطرح الأفكار المختلفة التي تتوافق مع الشارع المصرى، لتلبية احتياجاته ، مؤكدا ان القيادة السياسية حريصية على تفعيل دور الأحزاب المصرية، والعمل المشترك في مختلف القضايا ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد من قوى الشر .

كان رئيس حزب الوفد بهاء أبو شقة أكد من قبل أن الاتصالات تتم مع الجميع، ولن يكون هناك أى إقصاء لأى، ممن يتوافقون مع الرؤية الليبرالية لحزب الوفد، لافتا أن الائتلاف الجديد هو ائتلاف انتخابات، وليس دمج للأحزاب كما يحاول البعض ترويج ذلك، وذلك بهدف وضع خارطة مستقبل للعمل السياسى فى مصر، لافتا أن الائتلاف سيكون قائمًا على المشاورات حول وضع كل بنود التأسيس طبقا لتوافق الجميع ممن يتوافقون مع الرؤية الخاصة للحزب، مؤكدًا أن حزب الوفد يسعى لتأسيس مستقبل سياسى مستقر فى مصر من خلال هذا الائتلاف وهذا سيكون متواكب مع المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس السيسى فى بناء الدولة المصرية.