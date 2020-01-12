العثور على الصيادين المصريين الأربعة المفقودين من الغردقة في الشلاتين

الأحد 12 يناير 2020

صورة أرشيفية

قال أهالي الصيادين المصريين المفقودين، إنه تم العثور على الأربعة المفقودين بجزيرة بمياه الشلاتين أحياء جنوب البحرالأحمر.



وأكد محمد أحمد أحد جيران المفقودين أنه أثناء خروجهم بالسبيد بوت حدث عطل بالماتور، ومع سوء الأحوال الجوية دفعتهم الأمواج إلى إحدى الجزر.

وتابع انقطع الاتصال تمامًا حيث إنه لا توجد شبكة بتلك المنطقة، مشيرًا أن أحد اللنشات عثر عليهم، وأخبر الأجهزة المسؤولة بأنهم بخير.

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وتابع أن الحالة الصحية لديهم جيدة، وكان يوجد لديهم البطاطين اللازمة لتدفئتهم، إلا أن الجوع والعطش إثر عليهم بعض الشيء ولكنهم استطاعوا الصمود لمدة ٧ أيام بالطعام والشراب القليل الذي لديهم، وسيصلوا خلال الساعات القادمة إلى الغردقة.

وكان قد اختفى أربعة صيادين في ظروف غامضة على شواطئ مدينة الغردقة أثناء رحلة صيد بالقرب من جزيرة أبو رمادة جنوب مدينة الغردقة.

وتلقت أجهزة البحرالأحمر، بلاغًا بفقد أربعة أشخاص بشواطئ الغردقة هم "الريس ناجي"، في العقد السابع من العمر، وأحد أقاربه يدعى “غريب”، إضافة إلى نجل الأول، ويدعى "أحمد"، في العقد الثالث من العمر، وشخص آخر يدعى “محمد “ في العقد الثالث من العمر، وجميعهم صيادون، أثناء ذهابهم لرحلة صيد منذ أربعة أيام.

وأمر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بخروج طائرة هيليكوبتر ولنش للبحث عن المفقودين.