أكبر سلحفاة في العالم تنقذ فصيلتها من الانقراض

الأحد 12 يناير 2020

أكبر سلحفاة في العالم

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه أطلق سراح سلحفاة من غالاباغوس البالغة من العمر 100 عام والتي أنقذت أنواعه بمفرده من خلال تربية 800 نسل للحفاظ عليها من الانقراض.



صرحت خدمة المتنزهات الوطنية في غالاباغوس أمس إن السلحفاه ' دييجو " نقل من جزر غالاباغوس ، بعد تجنيده

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مع 14 شخصًا بالغًا آخرًا في برنامج تربية الأسير وسيتم إعادته إلى جزيرة إسبانيولا الأم مره اخرى.

أوضحت أن مساهمة دييجو كانت في البرنامج في جزيرة سانتا كروز بجنوب كاليفورنيا جديرة بالملاحظة على وجه الخصوص ، حيث يعتقد حراس

الحديقة أنه مسؤول عن كونه البطريرك لما لا يقل عن 40 في المائة من سكان السلحفاة البالغ عددهم 2000 شخص.

وصرخ "خورخي كاريون " مدير الحديقة قائلا : "تمت إعادة حوالي 1800 سلحفاة إلى إسبانيولا والآن مع التكاثر الطبيعي ، لدينا حوالي 2000 سلحفاة"، واضاف "هذا يدل على أنهم قادرون على النمو ، وأنهم قادرون على التكاثر ، وأنهم قادرون على التطور."