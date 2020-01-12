ترامب ينعى سلطان عمان: كان صديقا للجميع

الأحد 12 يناير 2020

دونالد ترامب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت عن "حزنه الشديد" لوفاة سلطان عمان، قابوس بن سعيد، مشيدا به "شريكا حقيقيا وصديقا للولايات المتحدة".

وقال ترامب في بيان "ميلانيا وأنا شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد".

Advertisements

وأضاف ترامب: "لقد جلب السلطان قابوس السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقا للجميع".

ووصف ترامب السلطان قابوس بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة عمل مع تسعة رؤساء أمريكيين مختلفين".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في دولة عمان، صباح السبت، وفاة السلطان قابوس، كما أعلن الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

وأعلن التلفزيون الرسمي العماني، يوم السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد، سلطانا لعمان، خلفا للسلطان قابوس.