شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نهاية ولايته.. «آبي» لا يفكر في البقاء رئيسًا لوزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، صاحب أطول فترة في رئاسة وزراء اليابان، إنه "لا يفكر" في البقاء كزعيم للحزب الحاكم بعد نهاية ولايته الحالية في سبتمبر2021.

وطالب البعض أن يستمر آبي لفترة ولاية رابعة على التوالي كرئيس للحزب، وبالتالي في رئاسة الوزراء، بسبب سجله الحافل بستة انتصارات متتالية في الانتخابات، وفقا لوكالة انباء بلومبرج الأمريكية.

وأضاف أنه لا يفكر أيضًا في الدعوة إلى إجراء انتخابات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه لن يتردد في القيام بذلك عندما يحين الوقت المناسب.