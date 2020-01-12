شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع البريطاني: لن نعتمد على أمريكا عسكريًا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدفاع البريطاني روبرت والاس إنه يتوجب على المملكة المتحدة الاستعداد لخوض الحروب بدون مساعدة الولايات المتحدة. وأضاف والاس في حوار مع صحيفة "صنداي تايمز" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن الحكومة ستستخدم المراجعة الدفاعية المقبلة من أجل شراء معدات لضمان أن المملكة المتحدة لن تعتمد على القوات الجوية الأمريكية وطائراتها للتجسس في الصراعات المستقبلية، وفقا للصحيفة.

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