مصادر دياب للشرق الاوسط: مع محاولة البعض تغيير مواقفهم لن يبدّل دياب موقفه

أعادت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ تأكيد موقفه من تأليف ​حكومة تكنوقراط​ من غير الحزبيين، وقالت لـ"الشرق الأوسط": "عندما كُلّف دياب ل​رئاسة الحكومة​ قَبِل بالمهمة وفق هذه المعايير، أما اليوم ومع محاولة البعض تغيير مواقفهم فهو لن يبدّل موقفه".

وفي ردّ على سؤال حول التلويح بأن على دياب قبول رغبة من كلّفوه ​تأليف الحكومة​، تقول المصادر: "إذا كان هناك من نصوص دستورية تسمح لهم بسحب هذا التكليف فليفعلوا". وأضافت المصادر: "هناك خياران: إما ترك ​الأزمة​ تتفاقم وإما التوقيع على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى البرلمان كما ينص ​الدستور​، وعندها إما تنال الثقة وإما لا تحصل عليها".