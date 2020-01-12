أعادت مصادر قريبة من رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تأكيد موقفه من تأليف حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، وقالت لـ"الشرق الأوسط": "عندما كُلّف دياب لرئاسة الحكومة قَبِل بالمهمة وفق هذه المعايير، أما اليوم ومع محاولة البعض تغيير مواقفهم فهو لن يبدّل موقفه".
وفي ردّ على سؤال حول التلويح بأن على دياب قبول رغبة من كلّفوه تأليف الحكومة، تقول المصادر: "إذا كان هناك من نصوص دستورية تسمح لهم بسحب هذا التكليف فليفعلوا". وأضافت المصادر: "هناك خياران: إما ترك الأزمة تتفاقم وإما التوقيع على التشكيلة الحكومية وإحالتها إلى البرلمان كما ينص الدستور، وعندها إما تنال الثقة وإما لا تحصل عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر دياب للشرق الاوسط: مع محاولة البعض تغيير مواقفهم لن يبدّل دياب موقفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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