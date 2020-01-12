حكومة مادورو تندد بـ"القمع المفرط" للتظاهرات في فرنسا

ندّدت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بـ"القمع المفرط" الذي تُمارسه الحكومة الفرنسيّة خلال التظاهرات، وبخاصّة خلال تحرّكات "السترات الصفر"، معبّرةً عن "تضامنها مع النضال العادل للعمّال الفرنسيّين".
واشار وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أريزا في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "بعد 15 شهرًا من الاحتجاجات، لم تستطع الحكومة الفرنسيّة الاستجابة لمطالب شعبها"، مضيفًا أنّ ردّها تُرجم "قمعًا مفرطًا وشديدًا".
وأكّد أنّ "فنزويلا متضامنة مع النضال العادل للعمال الفرنسيين وتدعو إلى الحوار الاجتماعي".
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