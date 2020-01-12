حكومة مادورو تندد بـ"القمع المفرط" للتظاهرات في فرنسا

ندّدت حكومة الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ بـ"القمع المفرط" الذي تُمارسه ​الحكومة​ الفرنسيّة خلال ​التظاهرات​، وبخاصّة خلال تحرّكات "السترات الصفر"، معبّرةً عن "تضامنها مع النضال العادل للعمّال الفرنسيّين".

واشار وزير الخارجيّة الفنزويلي خورخي أريزا في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد 15 شهرًا من ​الاحتجاجات​، لم تستطع الحكومة الفرنسيّة الاستجابة لمطالب شعبها"، مضيفًا أنّ ردّها تُرجم "قمعًا مفرطًا وشديدًا".

وأكّد أنّ "​فنزويلا​ متضامنة مع النضال العادل للعمال الفرنسيين وتدعو إلى الحوار الاجتماعي".