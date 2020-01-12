ترحيل عسكريين سعوديين من أميركا بسبب إطلاق النار بقاعدة "بينساكولا"

لفتت شبكة "CNN" الى إنه "سيتم ترحيل أكثر من عشرة عسكريين سعوديين يتدربون في منشآت عسكرية أميركية من ​الولايات المتحدة​، بعد مراجعة أعقبت ​إطلاق النار​ المميت الشهر الماضي في قاعدة بينساكولا ب​ولاية فلوريدا​".

واشارت الى إن "هؤلاء السعوديين ليسوا متهمين بمساعدة الملازم الثاني في سلاح الجو السعودي الذي قتل ثلاثة بحارة أميركيين في إطلاق النار في كانون الثاني، لكن يشتبه في أن بعضهم له صلات بحركات متطرفة".

ولفتت الشبكة إلى أن متحدثين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي و​وزارة العدل​ رفضوا التعليق على التقرير.

وشددت "سي إن إن"، إن حوالي عشرة من المتدربين السعوديين في قاعدة بنساكولا كانوا محتجزين حيث يُحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في إطلاق النار باعتباره هجوما إرهابيا محتملا".

وأشارت الشبكة إلى أن ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" بدأت مراجعة لجميع المتدربين العسكريين السعوديين في البلاد، وعددهم حوالي 850 طالبا، موضحة أنه "لم يتم توجيه اتهام إلى أي من المتدربين السعوديين كجزء من التحقيق".