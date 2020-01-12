"الخليج": اختيار هيثم بن طارق آل سعيد خلفا لقابوس تأكيد على رسوخ النظام السياس

أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أن "سلطنة عُمان تودع السلطان قابوس بن سعيد، وتختار هيثم بن طارق آل سعيد خلفاً له؛ وبهذا الامر تؤكد رسوخ النظام السياسي الذي كرّسه السلطان قابوس، وأرسى دعائمه على مدى خمسين عاماً، وجعل من انتقال ​السلطة​ أمراً سلساً وسهلاً؛ بعدما استطاع الانتقال بالسلطنة إلى مرحلة من التطور والحداثة، وتحقيق إنجازات مشهودة على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية، وأسس لتجربة ديمقراطية متميزة، تقوم على ​الانتخابات​ والاختيار الحر لممثلي الشعب".

ولفتت الى أن "السلطان قابوس بن سعيد لعب دوراً مهماً في ترسيخ دعائم ​مجلس التعاون الخليجي​، وفي المحافظة على المجلس بيتاً موحداً للأسرة الخليجية، وحمايته من المخاطر التي عصفت بالمنطقة على مدى العقود المنصرمة"، مشيرة الى أنه "يحسب للسلطان قابوس أنه انتهج ​سياسة​ محايدة في الإقليم، ترتكز على مبدأ التعايش السلمي، وعدم الانخراط في المحاور، والمساهمة في تخفيف حدة التوترات، والالتزام بسياسة متوازنة؛ مكنت السلطنة من القيام بأدوار مهمة في تخفيف التوترات والأزمات الإقليمية أي أنه كان يسير على خط متوازن؛ جعل منه طرفاً مقبولاً لدى مختلف الأطراف، وهذا ما أكسب سلطنة عُمان سمعة طيبة لدى مختلف الدول".

وشددت على أن "السلطنة ارتبطت بعلاقات متميزة مع دولة ​الإمارات​، وضع ركائزها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،والسلطان قابوس بحيث كانت علاقات البلدين والشعبين نموذجاً لعلاقات الأشقاء الذين يجمعهم التاريخ والجغرافيا والدم وصلة القربى والدين واللغة؛ وهي علاقات ممتدة ومتواصلة كانت تتعمق على مر الزمن، وتمتاز بأنها ثابتة راسخة رسوخ الجبال".

واضافت:"الإمارات التي تلقت نبأ وفاة السلطان قابوس بحسرة وألم، على ثقة بأن المسيرة في سلطنة عُمان لن تتوقف؛ بل ستتواصل بعزم وثقة؛ من خلال خليفته السلطان هيثم بن طارق بن تيمور الذي أكد في كلمته بعد توليه مقاليد الحكم، أن عُمان ستسير على نهج السلطان قابوس على صعيد ​السياسة​ الخارجية، القائمة على التعايش السلمي بين الشعوب، وحسن الجوار، وعلى العلاقات الأخوية مع ​دول مجلس التعاون​"، مؤكدة أن "الإمارات على ثقة بأن السلطان هيثم خير خلف لخير سلف كما أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس ​الدولة​، رئيس ​مجلس الوزراء​، حاكم دبي، وأنها ستمضي في تعزيز علاقاتها الأخوية الراسخة بمزيد من التلاحم والتكامل لخير بلدينا وشعبينا كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ​أبوظبي​، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة".