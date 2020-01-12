رويترز: مقتل 89 عنصرا من قوات الأمن بهجوم مسلح غرب النيجر

أفادت 4 مصادر أمنية مطلعة لـ"وكالة ​رويترز​" بأن "السلطات دفنت في ​العاصمة النيجيرية​ نيامي 89 عنصرا من ​قوات الأمن​ قتلوا جراء الهجوم الدموي الذي أصبح الأكبر من نوعه في البلاد منذ سنوات عدة، ونفذ في مدينة تشيناغودرار غرب البلاد قرب الحدود مع مالي، وقد يكون العدد الحقيقي للقتلى أكبر لأنه تم دفن عسكريين آخرين في تشيناغودرار يوم الهجوم".

هذا ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم، لكنه يأتي بعد نحو شهر من عملية دموية أخرى نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" في مدينة إناتيس قرب الحدود مع مالي وأسفرت عن مقتل 71 عسكريا من قوات النيجر.