شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوط حمراء لا يمكن لإيران تجاوزهم أمام واشنطن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن هناك 5 خطوط حمراء لا يمكن لإيران أن تتجاوزها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه حال تم تجاوزهما من الجانب الإيرانى فإن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستشن حربا شاملة ضد طهران، موضحا أن الخط الأحمر الأول هو التخطيط فى اغتيال أمريكيين عسكريين ومدنيين، ومشيرا فى ذات الإطار إلى أن الخط الأحمر الثانى هو تهديد مباشر للمصالح الأمريكية بالشرق الأوسط .

وأضاف الباحث الإسلامى، لـ"الخليج 365"، أن الخط الأحمر الثالث هو الاعتداء والهجوم على السفارات الأمريكية بالمنطقة، موضحا أن الخط الأحمر الرابع هو تهديد حلفائها وفى مقدمتهم إسرائيل، فيما يتمثل الخط الأحمر الخامس فى تجاوز محددات أمريكا الجديدة فى ملف النووى الإيراني.

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وبشأن ما إذا كانت إيران قادرة على تجاوز الخطوط الحمراء للولايات المتحدة الأمريكية، قال هشام النجار أن إيران لن تفعل ذلك بشكل مباشر فقد اكتفت بالرد المباشر الخجول الحريص على عدم استفزاز أميركا للحرب أو توسيع المواجهة التى لن تكون فى صالح ايران، متابعا فى ذات الوقت: لكن يتبقى لدى ايران الردود غير المباشرة عن طريق وكلائها وميليشياتها بالمنطقة.

وحول تصريحات المسؤوليين الإيرانيين أنها يسعون لإخراج القوات الأمريكية من المنطقة، قال الباحث الإسلامى: هذا كله كلام دعائى للاستهلاك الداخل كدعاية أنها أوقعت ثمانين أميركيا فى الهجوم الأخير.

وفى وقت سابق قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران بعد قصف صاروخى هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية لكنه لم يذكر تفاصيل، حيث قال ترامب للصحفيين فى البيت الأبيض "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها.. كانت العقوبات صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري... وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".