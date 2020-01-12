القضاء الجزائري يمنع وزير سابق من السفر 

الأحد 12 يناير 2020

الطاهر خاوة

منعت السلطات القضائية في الجزائر، وزير العلاقات مع البرلمان السابق الطاهر خاوة من السفر، وهو عضو بارز بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

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وقالت وسائل إعلام محلية ليل السبت/الأحد، إن سحب جواز سفر وزير العلاقات مع البرلمان يأتي ضمن سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد وسوء تسيير، تلاحق أشهر النواب في العهد السابق.

وفي أواخر 2017، جرّدت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، الوزير خاوة وزميلته وزيرة المرأة وشؤون الأسرة مونية مسلم من شهادة الماجستير بالحقوق والعلوم القانونية، إثر تفجر فضيحة تزوير لحصولهما على الشهادة عن طريق استغلالهما لنفوذهما، وعدم حضورهما للمحاضرات كباقي الطلبة.

وكان الوزير خاوة حصل على شهادة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية حين كان نائبًا بالبرلمان بين العامين 2007 و2012، وحامت حوله شكوكٌ بسبب عدم انتمائه إلى هذا التخصص، وما قيل إنه استغلال نفوذ.

وقاد الطاهر خاوة ”محاولات للانقلاب“ على عمار سعداني الأمين العام الأسبق لحزب بوتفليقة، في ذروة الصراع على أعلى هرم السلطة خلال العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس المستقيل؛ كما ظلّ الوزير الممنوع من السفر مقرّبًا من عبد المالك سلال رئيس الحكومة المسجون بتهم فساد ثقيلة.