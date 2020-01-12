شكرا لقرائتكم خبر عن البوسنة ترحل 3 آلاف مهاجر غير شرعي والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية البوسنية، أنها أصدرت قرارا يقضي بترحيل 3 آلاف مهاجر غير شرعي رفضوا العودة الطوعية إلى بلادهم.

وقال الأمين الخاص للوزارة أمان رشيد أمس، إن الحكومة قررت ترحيل نحو 3 آلاف مهاجر غير شرعي يعيشون في ظروف غير إنسانية في أحد مراكز الإيواء بإحدى النقاط الحدودية.

وأشار إلى أن هذا القرار يأتي أيضا بعد رفض المهاجرين للعودة الطوعية أو الانتقال إلى مراكز توفر ظروفا أفضل.