ترامب يهدد بغداد بوقف عوائد مبيعات النفط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن تحذير إدارة دونالد ترامب، العراق من إمكانية منعه من الوصول إلى حساب مصرفي حيوي في حال الاستمرار في مسعى طرد القوات الأمريكية.

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ونقلت الصحيفة عن مسئولين عراقيين قولهم إن الخارجية الأمريكية أبلغت بغداد أنها قد تفقد إمكانية الوصول إلى حساب في البنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، يتضمن عائدات مبيعات النفط، الأمر الذي يهدد بتوجيه ضربة مؤلمة للاقتصاد العراقي الذي يعاني من أزمات طاحنة.

وأوضح مسئول عراقي أن التحذير جاء عبر اتصال هاتفي أجرته الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، مع القائم بأعمال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية، عادل عبد المهدي، ضمن بحث الطرفين ملفات أخرى من الشراكة العسكرية والمالية والسياسية بين واشنطن وبغداد.

كان ترامب، هدد بفرض عقوبات ضد إيران في حال إصرار بغداد على سحب القوات الأمريكية.