شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. وزيرة التجارة توضح خطتها لدعم توجه مصر لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً الثلاثاء القادم، لاستعراض خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم توجه مصر لإفريقيا، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

ويأتى لقاء اللجنة المرتقب مع وزيرة التجارة والصناعة فى إطار سلسلة اللقاءات المتعددة منذ بداية دور الأنعقاد الثالث (الحالى) من الفصل التشريعى الأول، مع الوزراء والمسئولين المتخصصين من جانب آخر للوقوف على خططهم لتعزيز التوجه نحو القاهرة السمراء، وسفراء الدول الأفريقية لدى مصر وسفراء الدول الأجنبية المتهمين بالشأن الأفريقى من جانب آخر.

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جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الافريقية استحدثت مع بداية البرلمان الحالي، تأكيداً علي الإهتمام المصري بتعزيز العلاقات مع أفريقيا، واسند إليها عدد من الاختصاصات، وفي مقدمتها بحث العلاقات مع الدول الأفريقية، ومتابعة شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.

كما تعني اللجنة البرلمانية بشئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، وكذلك الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية، وشئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.