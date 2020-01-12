مليشيات الوفاق تخرق الهدنة والجيش الليبي يؤكد الالتزام بوقف اطلاق النار

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ):

اتهمت قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي التابعة للمشير خليفة حفتر قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بخرق الهدنة التي أعلنت في وقت متاخر من يوم السبت لكنها أكدت الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقال آمر عمليات المنطقة الغربية بقوات حفتر المبروك الغزوي: "المليشيات خرقت الهدنة في أكثر من محور بكل أنواع الأسلحة بمافيه المدفعية، ومازلنا ملتزمين بالبلاغ الصادر لنا قبل منتصف الليلة، وفي انتظار أي تعليمات جديدة".

وأورد موقع بوابة أفريقيا الإخبارية ان قوات تابعة للوفاق تخرق الهدنة وأن اشتباكات عنيفة تدور بالقرب من خزانات النفط بطريق المطار ومحور صلاح الدين جنوبي طرابلس.

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وكان "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر قد أعلن، مساء السبت، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية اعتبارا من منتصف ليل السبت / الأحد.

ومن جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية “من قبل الأطراف في ليبيا” –حسب تغريدة على حساب البعثة في موقع تويتر.

وناشدت البعثة كافة الأطراف بالإلتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي.

كما عبرت البعثة الأممية عن استعدادها التام لـ "مؤازرة الليبيين وتسخير كل امكانياتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة الليبية".