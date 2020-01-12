"آليات ربط التعليم بسوق العمل".. في ندوة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، السبت، ندوة تثقيفية، حول آليات ربط التعليم بسوق العمل.

شارك في الندوة محمود شاذلي، أمين المجالس المحلية بهيئة مكتب المحافظة، زكريا أحمد فارس، مدرب دولي في التنمية البشرية معتمد من الجامعة البريطانية، وأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهيئة مكتب الحزب بالمركز، وهبة بدر سفينة، أمينة المرأة بهيئة مكتب الحزب.

وأكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تنظيم الندوة عن طرق تأهيل الشباب للعمل من خلال التدريب ورفع المهارات المختلفة لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل وأهمية الإشتراك في الدورات التدريبية التي توفرها الدولة بالمجان للشباب لتأهيله لسوق العمل الحالي.

وأضاف، أن الندوة التي حضرها عاملات داخل أحد المصانع التابعة للجمعية المركزية بمدينة موط بمركز الداخلة، تأتي في إطار حرص الحزب علي التواصل مع الشباب وتوعيتهن بطرق التدريب الحديثة ومواكبة متطلبات الحياة اليومية.