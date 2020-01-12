الوطن العربي يقيم سرادق عزاء لوفاة السطان قابوس

نصب مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي في الوطن العربي، سرادق عزاء بحساباتهم الشخصية، لنعي المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي وافته المنية مساء الجمعة الماضية.

وتصدر هاشتاج السلطان قابوس، معدلات الأكثر بحثا وتداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد خبر وفاته الذي أثار حزن الوطن العربي، ونشر رواد مواقع التواصل بمختلف جنسياتهم عبر صفحاتهم صورا للراحل السلطان قابوس، سائلين الله

عزوجل أن يتغمده برحمته.

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تولى السلطان قابوس الحكم خلفًا لوالده في 23 يوليو عام 1970، وتقلد السلطان بحكم دستور البلاد أغلب المناصب في عُمان فقد كان رئيسًا للوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة، كما احتفظ بحقيبة الدفاع والمالية ومنصب محافظ البنك المركزي.