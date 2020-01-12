حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني من أنّه لا يُمكن أن "تكون هناك مجزرة أخرى بحقّ المتظاهرين السلميّين"، في إشارة منه إلى حركة الاحتجاج التي كانت إيران شهدتها فينوفمبر الماضي.
وكتب ترامب للإيرانيين- في رسالة باللغتين الفارسية والإنجليزية عبر صفحته على موقع تويتر: "إلى شعب إيران الشجاع والذي طالت معاناته.. أقف بجانبكممنذ بداية رئاستي، وستواصل إدارتي الوقوف بجانبكم.. نتابع احتجاجاتكم عن كثب.. وتلهمنا شجاعتكم".
وتابع: "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الواقع الحالي لاحتجاجات الشعب الإيراني.. لا ينبغي لنا أن نرى القتل السلمي للمتظاهرين مرة أخرى أو إغلاق الإنترنت".
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. ترامب يوجه رسالة هامة للشعب الإيراني باللغة الفارسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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