الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار.. ويحذر من خرق الهدنة

أعلن الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار بدءا من ليلة الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش

الوطني الليبي أحمد المسماري.

وفي بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكد

المسماري أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الأحد على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن القوات الليبية سترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.