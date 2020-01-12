شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جنديين أمريكيين في انفجار بأفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

قتل جنديان أمريكيان وأصيب آخران، أمس، إثر انفجار قنبلة جنوب أفغانستان. وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان أن قنبلة على جانب الطريق أصابت قافلة للجيش في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان. وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث.

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