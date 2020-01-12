انتخاب روبرت أبيلا رئيسًا للوزراء في مالطا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتخب حزب العمال الحاكم في مالطا، الأحد، روبرت أبيلا زعيما جديدا له ورئيسا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء جوزيف موسكات.

وأعلن كريس كاردونا نائب زعيم الحزب.نائب فوز أبيلا قبل الانتهاء من فرز الأصوات، حيث تفوق أبيلا بـ8% على منافسه الرئيسي، كريس فيرني.

ومن المتوقع أن يؤدي أبيلا اليمين الدستورية كرئيس جديد للوزراء، الاثنين.

وأجبر موسكات على الاستقالة بعدما تورط كبير مساعديه في التحقيق في مقتل الصحفية دافني كاروانا جاليزيا.

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وكان المحققون استجوبوا اثنين من الحلفاء السياسيين المقربين من موسكات فيما يتعلق باغتيال دافني في انفجار سيارة مفخخة خارج منزلها في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث كانت الصحفية تجري تحقيقا استقصائيا على مدونتها عن فساد الحكومة.

وقد رفعت أسرة الصحفية المقتولة دعوى قضائية ضد موسكات للتحقيق في تورطه المحتمل في القضية.

وأضافت العائلة في دعواها أنه بالنظر إلى الروابط السياسية المتعلقة بالتحقيق في جريمة القتل، فإن تورط موسكات في التحقيق المستمر يثير أسئلة حول عمل المحققين ويشكل انتهاكا للحق الأساسي للعائلة في الحياة.