اغتيال قيادي بمليشيات الحشد و2 من مرافقيه ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل مسلحون مجهولون، مساء السبت، آمر لواء كربلاء في الحشد الشعبي، طالب عباس الساعدي واثنين من حراسه، في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مدير إعلام هيئة الحشد الشعبي، مهند العقابي، في تصريحات صحفية: إنه "بحسب المعلومات الأولية فإن اللواء طالب محمد الساعدي وهو آمر لواء الحشد الشعبي في كربلاء التابع لوزارة الدفاع قتل اليوم في بغداد".





وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت عن مصادر أمنية قولها في وقت سابق، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا آمر لواء كربلاء طالب الساعدي في مدينة الصدر ببغداد برفقة اثنين من حراسه".

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وقبل أيام قتل مراسل تلفزيوني وأصيب مصور في محافظة البصرة بالعراق، الجمعة، في هجوم نفذه مسلحون مجهولون، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت 500 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، وأجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون أول 2019.

وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.