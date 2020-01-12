الجيش الوطني الليبي يعلن اختراق المليشيات للهدنة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء "أحمد المسماري"، وقف إطلاق النار في المنطقة الغربية بعد خرق الهدنة من المليشيات المسلحة بعدة محاور، وذلك حسبما جاء في مؤتمر صحفي للجيش الوطني الليبي، ونقتله "العربية الحدث".



وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بالأمس، أن هناك ما يكفي من الأسلحة في ليبيا، مؤكدا إصراره على تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن حظر هذه الأسلحة، وقال سلامة قبيل اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، لمناقشة تطورات الأوضاع في إيران والعراق والمنطقة: "نؤيد كل دعوات وقف إطلاق النار ونؤيد الدعوات إلى الأطراف الليبية للحوار"​​​.