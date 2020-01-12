19 طلب إحاطة على أجندة "تعليم البرلمان" الأسبوع الجارى.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، عددا من الموضوعات المهمة خلال الأسبوع الجارى، تبدأها اليوم الأحد بمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ومشروع قانون مقدم من النائبة إنجى مراد، وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، إلى جانب 19 طلب إحاطة تناقشهم اللجنة خلال يومى الاثنين والثلاثاء. ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة: ونستعرض فيما يلى موضوعات طلبات الإحاطة: الاثنين.. 8 طلبات إحاطة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن تعنت الهيئة العامة للأبنية التعليمية في دفع مبلغ (250 مليون جنيه) ثمن أرض لإنشاء مدرستين بقريتي المخزن، وطوخ الأقلام للإصلاح الزراعي. طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل بدوي، بشأن الموافقة على استلام قطعة أرض البالغ مساحتها 3271م2 بناحية قرية الكفور – مركز مطاي- محافظة المنيا، لإقامة مدرسة عليها. طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور أحمد العرجاوي، بشأن التوسع في إنشاء مدارس ثانوي عام داخل القرى، وعدم التوسع في المدارس الفنية علماً بأن هذه المدارس هامة، وخاصةً في المراكز الزراعية والحرفية. طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن عدم قبول طلبات تقليل الاغتراب لأبنائنا الطلاب الذين تم تسكينهم بجامعات بعيدة عن محل إقامتهم وأسرهم، وخاصةً الطالبات. طلب الإحاطة المقدم من النائب د. سعيد حساسين، بشأن أسماء الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي في أوكرانيا حيث تم الاحتيال على عدد 500 طالب مصري ما أدى إلى ضياع مستقبلهم. طلب الإحاطة المقدم من النائب د. أحمد العرجاوي، بشأن عدم التزام الحكومة بمعايير القبول بكليات الطب، وبالتوصيات الصادرة من مجلس النواب بشأن زيادة عدد المقبولين بها. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الشورى، بشأن إصدار قرار تنفيذي من السيد رئيس جامعة القاهرة طبقاً للتحقيق الذي تم بواسطة الأستاذ الدكتور أسامة المليجي الأستاذ بكلية الحقوق، بشأن تزوير نتيجة وأعمال امتحانات دكتوراه جراحة التجميل بكلية طب قصر العيني. طلب الإحاطة المقدم من النائب د. محمود يحيى محمد يحيى، بشأن قيام عميد كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة ورئيس جامعة القاهرة بتنفيذ مشروع بحثي لصالح جهة أجنبية دون اتباع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. الاثنين.. 8 طلبات إحاطة الثلاثاء.. 11 طلب إحاطة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بشأن مشكلة عجز العمال الواجب توافرهم لمعامل كلية العلوم بجامعة عين شمس. طلب الإحاطة المقدم من النائب هيثم الحريري، بشأن موافقة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية التابع لجمعية شمال الدقهلية لتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع في يوليو 2019 بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. طلب الإحاطة المقدم من النائب د. محمد عبد الغني، بشأن موافقة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية التابع لجمعية شمال الدقهلية لتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع في يوليو 2019 بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال طرابية، بشأن موافقة السيد الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنشاء المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بمركز المنزلة – محافظة الدقهلية التابع لجمعية شمال الدقهلية لتنمية البشرية والنهوض بالمجتمع في يوليو 2019 بالمخالفة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات. طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. رشا إسماعيل، بشأن تفشي ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/2019. طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي، بشأن تحديد محافظ بورسعيد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 240 درجة للعام الدراسي 2019/2020 ما نتج عنه انخفاض الكثافة بمعظم المدارس ووجود فراغات بالفصول. طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن معاناة الطلاب بمدرسة الشروق الابتدائية التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية لعدم وجود مياه للشرب بالمدرسة. طلب الإحاطة المقدم من النائب جازى سعد، بشأن تركيب جهاز بصمة حضور وانصراف في جميع المدارس الموجودة بمركز الحسنة، ومركز نخل – بمحافظة شمال سيناء. طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. ليلى أبو إسماعيل، بشأن عدم وجود ميزانية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمدرسة التربية الفكرية بسمنود التي بها أطفال ذوو احتياجات خاصة من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية، واعتمادها على سلفة لسد احتياجاتها التي لا تكفي الطلاب والمدرسة. طلب الإحاطة المقدم من النائبة د. ماجدة نصر، بشأن عدم تنفيذ البروتوكول الذى تم توقيعه بين شركة (كونك مي) للتعليم ووزير التربية والتعليم والذى تضمن بنود اعتماد اختبار ACT كاختبار قبول للجامعات المصرية الحكومية والخاصة. طلب الإحاطة المقدم من النائب د. محمود السعيد أبو شحاتة، بشأن قواعد صرف حافز الجهود غير العادية للمدارس الرسمية للغات على أنها من ميزانية الدولة التي يتم تحصيلها من أولياء الأمور طبقاً لنص القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014. الثلاثاء.. 11 طلب إحاطة

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