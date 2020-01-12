حفيدة الملكة إليزابيث الصُغرى تستعد لحفل زفافها خلال أيام

الأحد 12 يناير 2020

الأميرة بياتريس و خطيبها إدوارد مابيلي Advertisements

سيشهد عام 2020 زفاف نخبة من مشاهير المجتمع البريطاني، وذلك وفقًا لما تداولته وسائل الإعلام البريطانية، حيث أعلن كلًا من الأميرة "بياتريس أندرو" ، الأمير "جيمس ميدلتون" والممثلة الشهيرة "كريسيدا بوناس" أنه من المقرر أن يتم عقد قرانهم في القريب العاجل من هذا العام،



وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت العائلة المالكة عن إستعدادها لحفل زفاف الأميرة "بياتريس أندرو" ابنة دوق يورك والأكثر شهرة في عرائس هذا العام من المشاهير، البالغة من العمر 31 عامًا، علي خطيبها الملياردير الإيطالي "إدواردو مابيلي موززي" البالغ من العمر 37 عامًا.

ومما لا شك فيه، سوف تحضر جدتها الملكة "إليزابيث" دوقة أدنبرة حفل الزفاف، وكذلك أبناء عمومها ملوك و أمراء ساسكس وكامبردج،كما أنه لم يتم الإعلان بعد عن المكان الذي سيتم فيه إقامة حفل الزفاف الملكي ، ولكن من المفترض أن يُقام في قلعة "ويندسور لودج" ، بمنزل والديها دوق ودوقة يورك مثل أختها الصغري الأميرة "يوجين"، بينما لن تتلقى نفس المعاملة التي تلقتها الأميرة "يوجين" ، التي شاهد حفل زفافها علي تاجر النبيذ "جاك بروكسبانك"،حوالي 3 مليون شخص علي قناة ITV العام الماضي، حيث أعلنت هيئة الإذاعة أنها لن تنقل بث مباشر حفل زفافها.