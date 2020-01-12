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واشنطن تدعو إيران للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني

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الأحد 12 يناير 2020

صورة أرشيفية

دعت الولايات المتحدة السلطات الإيرانية للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.

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وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن السلطات احتجزت مبعوثا بريطانيا لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بطهران بتهمة تحريض محتجين معارضين للحكومة، وفق سكاي نيوز عربية.

من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن السلطات الايرانية اعتقلت السبت لفترة وجيزة سفير بلاده لدى طهران، عقب ورود تقارير عن احتجازه في العاصمة الإيرانية خلال تظاهرات ضد النظام.

وقال راب في بيان بعد اعتقال السفير روب ماكير ان "اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".

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