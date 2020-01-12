واصفين الحرس الثوري بالدواعش.. مظاهرات عارمة في إيران

الأحد 12 يناير 2020

صورة أرشيفية

خرجت مسيرة حاشدة للإيرانيين في العاصمة طهران، مساء السبت، هتفوا خلالها ضد قوات الحرس الثوري التي تعتبر الجهة المسؤولة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية التي تحطمت فجر الأربعاء الماضي، نتيجة استهدافها من قبل القوة الجوية للحرس الثوري قرب العاصمة طهران بعد دقائق من إقلاعها.



وهتف المتظاهرون الغاضبون بسبب غالبية الضحايا من الإيرانيين ”الديكتاتور الحرسي (عناصر الحرس الثوري) انتم دواعشنا“.

كما خرج متظاهرون في مدينة رشت شمال إيران، مساء باحتجاجات عارمة هتفوا خلالها ضد نظام المرشد علي خامنئي.

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من جانبه، هاجم زعيم حزب الثقة الإصلاحي المعارض ”مهدي كروبي“، في بيان له، المرشد علي خامنئي، مؤكداً أنه ”ليس لديه أي مؤهلات لقيادة البلاد“.

وأدى إسقاط الطائرة الأوكرانية فجر الجمعة الماضي إلى مصرع جميع الركاب وأغلبهم من الإيرانيين بينهم 17 من النخب العلمية من خريجي جامعة طهران.

واعترفت القوات المسلحة الإيرانية، باستهدافها للطائرة الأوكرانية التي سقطت فجر الأربعاء الماضي قرب العاصمة طهران، مشيرة إلى أن إسقاط هذه الطائرة تم عن ”طريق الخطأ“، متوعدة بتقديم الأشخاص الذين أمروا باستهداف الطائرة الأوكرانية إلى المحكمة العسكرية بسبب الخطأ.

بدوره، طالب المرشد الإيراني القائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، السلطات في حكومة بلاده بضرورة الكشف عن السبب الرئيسي وراء إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال خامنئي في بيان صحافي له إنه ”أوعز بضرورة الكشف عن السبب الرئيسي للحادث (إسقاط الطائرة الأوكرانية ونتائج التحقيقات وتعامل المؤسسات بصدق وشفافية“، مشدداً على أهمية الحرص لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأضاف خامنئي بأنه ”يعرب عن عميق مواساته وتعازيه لعائلات الضحايا جرّاء تحطم الطائرة الأوكرانية“، مبيناً إنه ”يحث بقوة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على متابعة أي قصور أسفر عن وقوع هذه الحادثة ومنع تكرارها“.