مقتل جنديين أمريكيين في انفجار بأفغانستان.. وطالبان تعلن مسؤليتها

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:02 صباحًا, 12 يناير 2020 م المناطق - وكالات قتل جنديان أمريكيان وأصيب آخران اليوم إثر انفجار قنبلة جنوب أفغانستان.

وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان أن قنبلة على جانب الطريق أصابت قافلة للجيش في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان.

وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الحادثة.

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