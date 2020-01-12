شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

قتل سبعة أشخاص على الأقل في جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية جراء عاصفة تسببت في إلحاق الدمار بعدة ولايات، حيث تسببت العاصفة التي استمرت يومين في مقتل ثلاثة أشخاص في لويزيانا و ثلاثة آخرين في ألاباما ورجل في تكساس.

وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما.

وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا)".

وتسببت العاصفة من بعد ظهر يوم السبت إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.