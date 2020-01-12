شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال مكتب مقاطعة إبريشية بوسير شمال غربي لويزيانا، إن الإعصار بعد أن وصل للمنطقة تسببت العاصفة الليلة الماضية في إزهاق روحي زوجين ودمرت منزلهما.
وأضاف مكتب الشريف أن العاصفة نقلت منزلهما من موقعه الأصلي لمسافة مئتي قدم (61 مترا)".
وتسببت العاصفة من بعد ظهر يوم السبت إلى انقطاع كبير في التيار الكهربائي لعشرات الآلاف من الأشخاص، وفقا لسلطة الكهرباء في ولاية ألاباما.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 7 على الأقل في عاصفة قوية جنوبي الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.