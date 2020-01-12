شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الليبي وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية. وأوضح المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، أن وقف إطلاق النار بغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، يبدأ من الساعة 12 من اليوم 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت. وأكد المسماري أن أي خرق للهدنة سيواجه برد قاسٍ.

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