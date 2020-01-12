شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من بريطانيا على احتجاز سفيرها في طهران والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: "اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي".
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