شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تبدأ تحقيقا دوليا في جريمة «الجو» الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، بدء إجراء رسمي لفتح تحقيق دولي في تحطم الطائرة الأوكرانية فوق إيران، والذي أسفر عن مقتل 176 شخصا.

وقالت الرئاسة الأوكرانية، إن «الرئيس فلاديمير زيلينسكي تحدث إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، واتفقا على مشاركة خبراء فرنسيين في فك شيفرات الصناديق السوداء للطائرة التي سقطت فوق إيران».

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للرئاسة الأوكرانية: «اتفق الرئيسان على إشراك خبراء فرنسيين في فك رموز الصناديق السوداء«للطائرة المنكوبة»، مشيرين إلى سرعة الوقوف على حقيقة هذه المأساة».

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ووفقا للبيان، فقد «وعد ماكرون بتعزيز تحقيق شامل في الكارثة وتقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة»، وقال: إن «فرنسا بدأت بالفعل إجراءات رسمية لبدء تحقيق دولي مناسب في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)».

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية الأوكرانية، في وقت لاحق السبت، وقف رحلاتها فوق إيران، بعد إعلان طهران إسقاط الطائرة، يوم الأربعاء الماضي.

وقال نائب رئيس شركة الخطوط الجوية الأوكرانية لعمل الطيران إيغور سوسنوفسكي: إن «الخطوط الأوكرانية غيرت مساراتها بالفعل ولن تطير فوق إيران بعد الآن».