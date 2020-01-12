شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغات جديدة ضد فساد أسرة مخلوع السودان والان نبدء بالتفاصيل

دونت نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب السودانية، بلاغا جديدا، ضد أشقاء الرئيس الإخواني المخلوع عمر البشير وأمرت بالقبض عليهم بتهم حيازة أراضٍ، ووفقا لمصادر صحفية، فإن النيابة فتحت بلاغا ضد أشقاء البشير بعد حصولها على معلومات تؤكد حيازتهم لأراضٍ بحي كافوري مربع (9) بالخرطوم، وأخرى بمدينة الدمازين في ولاية النيل الأزرق، مؤكدة إصدار أمر بتوقيفهم على ذمة التحقيق.

من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير طه محمد عبدالله لـ«اليوم»: إن الدائرة بدأت تضيق حول أسرة الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث دونت ضدها العديد من البلاغات في العاصمة الخرطوم وخارجها، مبينا أن جميع البلاغات تتعلق بنهب أموال الدولة واستغلال النفوذ، وامتلاك عقارات خارج السودان.

وأضاف عبدالله: إن الجهات المعنية تواصل الآن حصر كثير من ممتلكات أشقاء وأقارب المخلوع توطئة لتقديمها للمحكمة، مشيرا إلى أن زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر لا تزال رهن الاعتقال، حيث يجرى معها تحقيق حول امبراطورية المال التي كونتها خلال مدة وجيزة.

وفيما يتعلق باسترداد الأموال خارج السودان، قال: إن جهودا حكومية تتواصل في الوقت الراهن مع عدد من الدول والمؤسسات لإعادة أكثر من 64 مليار دولار، مبينا أن هذا الأمر سيأخذ وقتا بسبب بعض التعقيدات السياسية.