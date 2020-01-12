شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمهدي وبارزاني: «عراق» بعيد عن الصراعات والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق عادل عبدالمهدي ووزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أمس السبت أهمية النأي بالعراق عن الصراعات الخارجية.

وشدد عبد المهدي وبارزاني، خلال مباحثات في أربيل تناولت المستجدات في العراق والمنطقة والعلاقات بين الجانبين، على ضرورة أن تكون للبلاد علاقات متوازنة مع الجميع.

وقال عبدالمهدي، في اجتماع مع بارزاني عقده في أربيل: هناك أساس جيد للتفاهم ولحل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وثمة فرصة لحل المشاكل كافة، وبما يصب في مصلحة العراقيين جميعا.

من جانبه، أكد بارزاني ضرورة حسم جميع المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية عبر تطبيق الاتفاقات المبرمة بين الجانبين، قائلا: إن تنفيذ ذلك يحتاج إلى قرار وإرادة حازمة وجدية ليتم البت في جميع القضايا الخلافية.

وأشار إلى أن تنظيم «داعش» لا يزال يشكل تهديدا جديا على العراق، داعيا إلى زيادة التنسيق بين الجانبين بمساعدة التحالف الدولي.