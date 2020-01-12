شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر إلهام».. رسالة «ترامب» للمحتجين الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد اعتراف الحكومة بإسقاط قواتها طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ.

وقال ترامب على تويتر أمس السبت: "إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة.. إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام".