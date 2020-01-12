شكرا لقرائتكم خبر عن «مصدر إلهام».. رسالة «ترامب» للمحتجين الإيرانيين والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب على تويتر أمس السبت: "إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة.. إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام".
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