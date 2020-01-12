البعثة الأممية ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بإعلان وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.

وقالت البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان: "نتمنى الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي-ليبي".

وكان الجيش الوطني الليبي أعلن، الأحد، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم 12 يناير 2020".

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وحذر المسماري من خرق الهدنة قائلا: "على الطرف المقابل أن يلتزم بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت وإلا سيكون الرد قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

وأكدت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، أنها تتفق مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرامية إلى إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا الذي هو هدف القوات المسلحة.

وشددت على استمرار جهود الجيش في حربه على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارات مجلس الأمن، والتي ثبت عبر التجربة أنه لا سبيل إلى إقامة الدولة المدنية إلا بالقضاء التام عليها.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، يشن الجيش الليبي عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

كان الجيش الوطني الليبي تمكن من تحرير مدينة سرت بالكامل، الإثنين، وذلك خلال عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة استغرقت نحو 3 ساعات.