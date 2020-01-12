ماذا بعد الاعتراف الإيراني بإسقاط الطائرة الأوكرانية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - النظام الإيراني أقر رسميا بمسؤولية أجهزته عن إسقاط طائرة "بوينج" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، وعلى متنها 176 شخصا، غالبيتهم إيرانيون وكنديون، فما تداعيات ذلك دوليا؟

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بمعاقبة المذنبين، ودفع تعويضات من قبل إيران، وإعادة جثث الضحايا، وتقديم اعتذارات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية.

كندا وصفت سقوط الطائرة بـ"الكارثة"، ودعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لإجراء تحقيق تام ومعمق، حتى يتم تحديد المسؤوليات، ومن المتسبب في كارثة إسقاط الطائرة.‎